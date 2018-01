Vrouw blijft in cel voor moordpoging op vriend 02u33 0

Een 54-jarige vrouw uit Diksmuide blijft twee maanden langer in de cel voor een moordpoging op haar vriend. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Caroline C. diende de man in september 12 messteken met een klein schaartje in hun appartement in Oostende. "Hij vroeg zelf om hem te euthanaseren", beweerde C. achteraf. Intussen bevestigde ook haar vriend dat verhaal, alhoewel de dokter bij hem geen terminale ziekte kon vaststellen. De man overleefde de aanval en is intussen aan de beterhand. Hij zou zijn relatie met C. niet willen opgeven. De vrouw is geen onbekende voor het gerecht. In 1994 kreeg ze 15 jaar dwangarbeid voor moord op haar vriendin Marie Gobiet (41) in Moeskroen. Twee jaar eerder goot ze een bijtend product in het gezicht van haar ex-collega en toen die probeerde te vluchten bracht ze haar om het leven met messteken in de rug en borst. C. verklaarde jaloers te zijn geweest omdat Gobiet met een vriendje naar Marseille wilde verhuizen. (SDVO)