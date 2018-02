Vrouw betrapt op valsemunterij 16 februari 2018

Een 47-jarige vrouw werd woensdag rond 17 uur in Oostende betrapt op het betalen met een vals briefje van vijf euro. Dat gebeurde in een winkel in de Torhoutsesteenweg. De politie is een onderzoek gestart. (BBO)