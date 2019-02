Vrouw aangehouden na diefstal: in auto nog voor 2.000 euro gestolen spullen Bart Boterman

13 februari 2019

17u05 0 Oostende De onderzoeksrechter van Brugge heeft een 48-jarige vrouw aangehouden na een diefstal in de MediaMarkt in Oostende. De vrouw uit Oostkamp had er een spelconsole gestolen en werd betrapt. In haar auto bleken echter nog gestolen spullen te zitten.

De vrouw werd na de betrapping staande gehouden door het winkelpersoneel en daarna nam de politie het over. Volgens het parket van Brugge lagen in haar auto nog gestolen spullen ter waarde van ongeveer 2.000 euro. De spelconsole die ze stal in de MediaMarkt, kostte 560 euro. De vrouw werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. Die leidde de vrouw voor de onderzoeksrechter, die haar heeft aangehouden. Intussen gaat het onderzoek naar de herkomst van de gestolen spullen verder.