Vrouw (66) slachtoffer van shoulder surfing in station: dievegges gaan voor 2.750 euro shoppen in Oostende Bart Boterman

04 januari 2019

17u12 5 Oostende Een 66-jarige vrouw uit Westende is in het station van Oostende het slachtoffer geworden van shoulder surfing. Na enkele uren was ze 2.750 euro lichter. Brigitte Aubry stond een treinticket te kopen aan een automaat toen twee zigeunervrouwen haar pincode afkeken en daarna haar portefeuille stalen. Nadien gingen de dievegges rijkelijk shoppen in Oostende.

“Brigitte nam de trein naar haar zieke moeder die het UZ Leuven ligt. Pas na enkele uren merkte ze dat haar portefeuille was gestolen. Ze belde Card Stop, maar het was al te laat”, vertelt haar echtgenoot Bernard Thumas (70) die aangifte deed bij de politie. “Op de rekeninguittreksels is te zien dat de vrouwen drie keer geld afhaalden in een bankautomaat en gingen winkelen in de Planet Parfum, Zara Home, Okaidi, Zeeman en een kiosk. Ze kochten vervolgens treintickets richting Brugge en aten in het Brugs station. Daarna was de kaart geblokkeerd en kwam er een einde aan hun dagje gratis winkelen. Maar er was toen wel al voor 2.750 euro van mijn echtgenote haar rekening verdwenen”, aldus Bernard. Op camerabeelden uit de bezochte winkels in Oostende is te zien dat het om twee oudere vrouwen van het zigeunertype gaat.

Vijfvoud van pensioen

De diefstal dateert al van 21 december, maar is weliswaar nog niet volledig verteerd. “Dat was een enorme domper op de feestdagen. Mijn vrouw is bovendien gepensioneerd. Op enkele euro’s na is 2.750 euro een vijfvoud van haar pensioen”, getuigt Bernard. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt. Of de identiteit van de vrouwen al geweten is en of er meerdere slachtoffers zijn, kan de politie in het belang van het onderzoek nog niet kwijt. Bernard wil kassabedienden overigens oproepen om alert te zijn. “Bijvoorbeeld in de Planet Parfum werd voor 1.000 euro gekocht, maar wel met drie verschillende overschrijvingen na elkaar. Wellicht hanteren de dievegges die truc om niet het risico te lopen dat het saldo ontoereikend is bij grote bedragen of de daglimiet is overschreden. In de Zara Home en de Zeeman werd in twee beurten betaald. Dan zou er volgens mij een belletje moeten doen rinkelen dat er iets niet klopt”, zegt Bernard nog. Hoe dan ook hoopt hij het geld ooit nog terug te zien, via de dievegges of zijn bank.