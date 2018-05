Vrouw (61) riskeert vier jaar cel voor acht brandstichtingen 15 mei 2018

Een 61-jarige vrouw uit Oostende riskeert vier jaar cel voor acht brandstichtingen vorige zomer op 't Hazegras. C.V. is afkomstig uit het Brusselse en werd in 2014 al eens verdacht van een brandstichting in de streek rond Luxemburg.





Toen op 11 juli brand werd gesticht in de kelder van flatgebouw De Ra, waar de vrouw woonde, kwam ze in het vizier van de speurders. Nadat er in de nacht van 28 op 29 augustus ook een Audi en Volkswagen Golf in brand werden gestoken, werd C.V. opgepakt. Het parket vervolgt haar ook voor drie in brand gestoken fietsen in De Ra en vier brandstichtingen in inkomhallen van flatgebouwen in de buurt. "Bij een van de branden werd een halve petfles teruggevonden en in de flat van de beklaagde werden verschillende lege petflessen gevonden", sprak de procureur. "In haar handtassen zaten stukken stof en tegen een vriendin sprak ze over de feiten. Deze vrouw is een impulsieve brandstichtster." C.V. bekende dat ze de twee wagens in brand stak, maar ontkent de andere feiten. "De wijk waar ze woonde is berucht", pleitte haar advocaat. "Iedereen kon toegang krijgen tot die ruimtes. De dader kan evengoed een illegaal of landloper geweest zijn." V. bood voor de rechter haar excuses aan, maar toen ze naar de cel werd gebracht, maakte ze flink wat amok. Uitspraak op 18 juni. (SDVO)