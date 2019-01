Vrijzinnig West-Vlaanderen schenkt 2.724 euro aan vzw De Katrol Leen Belpaeme

11 januari 2019

Vrijzinnig West-Vlaanderen heeft 2.724 euro ingezameld voor vzw De Katrol Oostende via de verkoop van verschillende artikelen zoals een winters aperitief, snoepjes, wenskaarten en het ‘we do give a shit’ toiletpapier.

Het gaat om een actie voor Music For Life. Vrijwilligers en personeelsleden vanuit de huizenvandeMens, de vrijzinnige ontmoetingscentra en de vrijzinnige verenigen hebben hier samen hun schouders onder gezet. De Katrol is een kleinschalige organisatie die kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen helpt door studie-en opvoedingsondersteuning aan huis aan te bieden. De werkingen van De Katrol zijn verspreid over de hele provincie.