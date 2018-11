Vrijwilligers hijsen 150 paletten op dak parkeertoren 17 november 2018

02u23 0 Oostende Voor de aanleg van een Samentuin op de Parkeertoren van de CM werden gisteren 150 paletten naar de 8ste verdieping gehesen.

"We zijn ze 's morgens met vrijwilligers van onder meer Duinhelm gaan ophalen in Eernegem. Omdat de parkeergarage niet hoog genoeg is voor bestelwagens moeten we gebruik maken van een verhuislift om ze allemaal naar boven te krijgen. We konden hiervoor rekenen op de steun van verhuisfirma Vandycke", licht Gillian Lowyck toe. Torenoogst wil tuinieren op het dak van de parkeertoren. "Met de paletten zullen we dit najaar planten- en compostbakken maken. We hebben ondertussen een kernwerkgroep met 15 mensen."





Als er nog mensen interesse hebben om mee te helpen met de uitwerking van het project, kunnen ze mailen naar torenoogst@gmail.com.(LBB)