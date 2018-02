Vrijwilligers helpen padden over Grintweg 15 februari 2018

Vrijwilligers zetten de komende weken opnieuw padden over de Grintweg in Oostende. Natuurpunt neemt er elk voorjaar maatregelen, zodat padden en andere amfibieën er niet doodgereden worden. Er worden emmers ingegraven en schermen geplaatst, zodat een tiental vrijwilligers de beestjes elke dag kan overzetten. Als het warm genoeg is, trekken de padden vanuit hun schuilplaats naar de voortplantingspoel. Door de aanwezigheid van twee poelen in de Grintweg zijn daar extra veel padden en kikkers. Het aantal padden is ongeveer hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar, maar van de groene kikker en de bruine kikker zijn er een pak minder. Er is een lichte daling merkbaar bij de kleine watersalamander. "De daling onderstreept het belang van de paddenoverzetactie. Door de diertjes over te zetten, krijgt de natuur een duwtje in de rug", zegt schepen voor Leefmilieu Tom Germonpré (sp.a). (LBB)