Vrijwilligers halen1.000 liter afval op

02u43 0 Timmy Van Assche Kevin Pierloot ruimt als vrijwilliger bij Proper Strand Lopers op tussen de rotsblokken aan de strekdammen. Oostende De afgelopen dagen haalden vrijwilligers van Proper Strand Lopers zo'n duizend liter afval van op en rond de strekdammen. "Blikjes, flesjes en capsules steken al sinds de zomer in het strand, maar komen pas na de recente stormen naar boven", legt Kevin Pierloot uit. De enige oplossing is alles met de hand opruimen.

De stormen van 27 december en 3 januari haalden heel wat afval van onder het Noordzeestrand. Niet alleen op de stranden zelf spoelden pmd-flessen, blikjes en plastics aan. Ook tussen de rotsblokken van de twee strekdammen steekt opvallend wat afval, zoals touwen, zakjes en zelfs resten van een plastic mand. Vrijwilligersgroep Proper Strand Lopers trekt aan de alarmbel.





"Afgelopen weekend haalden we zo'n duizend liter afval van tussen de blokken op de oostelijke strekdam. En deze week, toen het water uitzonderlijk laag stond, merken we nog veel afval op dat klem zit tussen de blokken van de westelijke dam", vertelt Kevin Pierloot. "Door de hevige stormen van de afgelopen weken, is er heel wat zand naar zee weggespoeld en vormden zich de bekende kliffen. Het afval stak in dat weggespoelde zand. De resten komen van strandgasten van afgelopen zomer: 90 procent van het afval is pmd en strandspeelgoed dat enkel in de zomer wordt verkocht. Het aandeel visserijafval is beperkt. Iedereen die in de zomer op het strand zonnebaadt, ligt eigenlijk bovenop afval."





Proper Strand Lopers is al langer vragende partij voor statiegeld op pmd. "Het afval dat nu klem zit tussen de rotsblokken, kunnen we niet veilig verwijderen", vervolgt Kevin. "Wanneer de zee opkomt en de druk onder water groot wordt, zal het afval loskomen en aanspoelen. Pas dan kunnen we het manueel opruimen." Pierloot merkt wel twee initiatieven op waarmee in Nederland wordt geëxperimenteerd. "Enerzijds heb je de 'Seabin', een drijvende vuilnisbak die afval aanzuigt en opslorpt. Anderzijds heb je 'The great bubble barrier'. Dat is een slang die onder water luchtbelletjes blaast, een soort gordijn vormt en zo afval naar het wateroppervlak duwt. Vissen en schepen kunnen ongehinderd passeren."





Timmy Van Assche Op en rond de strekdammen werd 1.000 liter afval opgehaald, vooral plastics.

Enkel manueel

Is het mogelijk om in zee gespoeld afval weg te houden van de rotsblokken? Jan Goemaere van het Vlaams Gewest - Maritieme Toegang vreest ervoor. "Al het afval dat verwijderbaar is van op de rijweg, wordt door de stadsdiensten weggehaald. We laten geen firma's of personeelsleden toe om tussen de rotsblokken te klauteren en afval te verwijderen. Dat is levensgevaarlijk. Wanneer drijvend afval een gevaar vormt voor de scheepvaart, zoals een boei of netten, schakelen we boten in om het op te vissen." Kan er een net gespannen worden over de blokken om afval tegen te houden? "Netten kunnen loskomen tijdens een storm en vervolgens hinder veroorzaken. Met een kraan en laadbak personeel tussen de rotsblokken kuisen, is tijdrovend en duur. De twee testprojecten zijn me niet onbekend, maar lijken me eerder haalbaar in rustige wateren. Er zijn ook fikse onderhoudskosten aan verbonden. De beste en veiligste oplossing is wachten tot het afval loskomt en vervolgens van het strand pikken. Ik wil benadrukken dat het zeer gevaarlijk én verboden is om tussen de rotsblokken te klimmen.





Tussen rotsblokken

Ook al hebben de Proper Strand Lopers goeie bedoelingen, ik zou niet willen dat ze hun nek breken voor een capsule."





Kevin Pierloot benadrukt dat ze enkel afval oppikten waar ze met prikkers aankonden. "We willen niemand aanmoedigen om tussen de blokken te kruipen." Ook sommige toezichters ruimen mee op. "Het aangespoelde afval op onze stranden is onze toezichters niet ontgaan. Het was té erg en we moesten ingrijpen", besluit directeur openbaar domein Kristof Billiet.