Vrijwilligers Fusion worden getrakteerd op verrassingsuitstap Leen Belpaeme

08 januari 2019

De sportclub Fusion Oostende nam al hun vrijwilligers mee op een verrassingstrip om het jaar goed af te sluiten en 2019 positief in te zetten. Vrijwilligers en betrokken ouders zijn immers de motor van de succesvolle Fusion Community. De deelnemers wisten enkel hoe laat ze zouden vertrekken en hoe laat ze terug in Oostende zouden zijn. De vrijwilligers bezochten ondermeer Greenwich park, Tower Bridge, London Bridge, Camden Town en Covent Garden in Engeland.