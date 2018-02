Vrijgesproken voor verkrachting van 5-jarig dochtertje: Man riskeert nu 3 jaar in beroep 03 februari 2018

03u11 0 Oostende Een 31-jarige Oostendenaar die vrijgesproken was voor de verkrachting en aanranding van zijn 5-jarig dochtertje riskeert nu 3 jaar cel in beroep.

Hij verscheen vrijdag in het Gentse hof van beroep, de man ontkende alles, "Het is een samenzwering, een uit de hand gelopen wraakactie.", zegt de man in beroep. De vermeende feiten zouden zich afgespeeld hebben tussen 1 april 2013 en 31 december van dat jaar. S.P. zat op dat moment met zijn partner in een echtscheiding verwikkeld. De bal ging aan het rollen, toen een vriendin van de vrouw zijn zoontje rare heupbewegingen zag maken. De jongen verklaarde aan de buurtvrouw dat hij zijn papa dat had zien doen met zijn zusje.





Het meisje gaf toe dat ze in de loop van 2013 verschillende malen seks had moeten hebben met haar vader, ze zou ook snoep gekregen hebben in ruil. In eerste aanleg kreeg de man de vrijspraak op basis van twijfel. De procureur-generaal en de burgelijke partij gingen in beroep tegen deze uitspraak, "Hij zegt zelf dat hij een leugendetectortest wil doen, maar hij weet ook dat dit niet kan omwille van de medicatie die hij neemt. Ik vraag 3 jaar cel voor de man", zei de procureur-generaal in beroep. De zaak zal uitgesproken worden op 2 maart. (DJG)