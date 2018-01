Vrijgesproken voor dood patiënte (48) GEEN BEWIJS DAT DIRECTEUR EN HOOFDARTS WISTEN VAN PERSONEELSTEKORT SIEBE DE VOOGT

23 januari 2018

02u31 0 Oostende Zowel de voormalige directeur als de voormalige hoofdgeneesheer van het Henri Serruysziekenhuis zijn vrijgesproken voor de dood van een 46-jarige patiënte in 2008. Volgens een deskundige stierf het slachtoffer door personeelstekort op de recovery-afdeling. Maar er is geen bewijs dat de beklaagden op de hoogte waren van dat personeelstekort.

Liefst negen jaar onderzoek ging er vooraf aan het vonnis dat gisterenmorgen in de Brugse rechtbank werd uitgesproken. Alles begon op 13 juni 2008 toen een 46-jarige vrouw uit Oostende in verdachte omstandigheden het leven liet op de recovery-afdeling van het Henri Serruysziekenhuis. Het slachtoffer had kort daarvoor een routineoperatie ondergaan na een klaplong. Ze stierf uiteindelijk door zuurstoftekort. Toen bleek dat de monitor rond het moment van haar dood twintig minuten niet in werking was, zijn de toenmalige algemeen directeur P.L. (50) en hoofdgeneesheer A.B. (69) zelf naar de onderzoeksrechter gestapt om de zaak te laten onderzoeken.





Tot op vandaag is het niet duidelijk waarom de monitor niet operationeel was. De gerechtsdeskundigen oordeelden wel dat er die bewuste dag amper twee verplegers aanwezig waren in plaats van de aangewezen drie. Ze oordeelden ook dat er een oorzakelijk verband was tussen de dood van de vrouw en het personeelstekort. "De twee verpleegkundigen waren verantwoordelijk voor twaalf patiënten", pleitte Carl Alexander, de advocaat van de twee dochters en de echtgenoot van het slachtoffer. "Het was die dag in de recovery-afdeling een heksenketel. Door de chaos heeft men het zuurstoftekort nooit opgemerkt."





Geen schriftelijke melding

De beklaagden, die intussen niet meer in het Henri Serruysziekenhuis werken, stelden dat zij niet op de hoogte waren van het personeelstekort. De rechtbank vond gisterenmorgen geen bewijs dat zij op de hoogte waren, en sprak hen daarom vrij. "Er kan hen geen gebrek aan voorzorg verweten worden", klonk het. "Nergens is er bewijs dat er aan de beklaagden een schriftelijke melding werd gemaakt van enig personeelstekort. Dat was enkele maanden voordien wél het geval toen er nood was aan een pediatrisch verpleegkundige. Toen werd het verzoek meteen ingewilligd."





De strafvordering tegen het Henri Serruysziekenhuis werd gisterenmorgen vervallen verklaard omdat het ziekenhuis kort na de feiten een campus werd van het AZ Sint-Jan in Brugge.





Mogelijk in beroep

De advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer doet voorlopig geen grote uitspraken over het vonnis. "Ik zal met mijn cliënten bekijken of we beroep aantekenen", aldus meester Alexander.