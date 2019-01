Vriendinnetje van kopstuk Albanese drugsbende ontkent elke betrokkenheid: “Voor dat geld heb ik eerlijk gewerkt” Siebe De Voogt

21 januari 2019

15u04 0 Oostende Hoewel zijn auto op haar naam stond en er leden van zijn drugsbende in haar appartement verbleven, blijft het vriendinnetje van een Albanese drugsdealer ontkennen dat ze betrokken was bij zijn handel. “Het geld? Daar heb ik eerlijk voor gewerkt”, aldus Anita M. (35).

De zaak tegen liefst 26 leden van een Albanese drugsbende die cocaïne en cannabis verkocht in onder meer Oostende, kwam eind vorig jaar een eerste keer voor in de Brugse rechtbank. Maandagmorgen werd de zaak verdergezet in het bijzijn van Anita M. (35). Zij is het vriendinnetje van Adrijon J. (40), die samen met Dashamir M. (44) het kopstuk zou zijn van de organisatie. Het openbaar ministerie verdenkt Anita M. dat ze haar vriendje zou hebben geholpen met zijn handel en eist één jaar cel. Zo stond de Peugeot 407 van J. op haar naam en werden in haar appartement in Antwerpen meermaals drugsdealers gespot.

“Maar lid van de organisatie was ze allerminst”, pleitte haar advocaat Johan Platteau. “Omdat de vriend van mijn cliënte illegaal in het land verblijft, zette ze zijn Peugeot 407 op haar naam. Hij had haar ook eens gevraagd of er vrienden uit Albanië mochten blijven slapen in haar flat. Zij stemde toe, maar ze wist niet waarmee die mannen bezig waren. Mijn cliënte werkt al lang als prostituee in het Glazen Straatje. Zij werd verliefd op J. omdat de man haar als eerste respecteerde. Van z’n bezigheden wist ze echter niets af.”

De rechter confronteerde Anita M. met het feit dat in haar appartement flink wat luxegoederen werden aangetroffen. “Ik heb eerlijk gewerkt voor dat geld”, vertelde de vrouw. “En die kleren? Die heb ik vooral gekocht in de solden.” Op 18 februari doet de rechtbank uitspraak. Adrijon J. en Dashamir M. riskeren als leiders van de bende celstraffen van vijf en vier jaar.