Vredeswandeling om aanslagen in Brussel te herdenken 15 maart 2018

02u46 0 Oostende Op zondag 25 maart vindt voor de eerste keer in Oostende de Vredeswandeling plaats. Het initiatief komt van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap in Oostende.

Die vroeg of VormingPlus partner wilde worden van een herdenkingsactie voor de tweede verjaardag van de aanslagen in Brussel.





De moslimgemeenschap wilde met die herdenking een statement maken dat ze staan voor een vrede- en respectvolle vorm van islam.





Niet voor niets luidt hun motto: "Liefde voor iedereen, haat tegen niemand".





Ondertussen schaarden al 17 Oostendse organisaties zich achter de boodschap waaronder alle religieuze gemeenschappen, maar onder meer ook de holebigemeenschap. "Vrede is voor iedereen belangrijk. Daarom willen zoveel mensen en organisaties in Oostende tonen dat ze achter vrede staan", zegt projectverantwoordelijke Vanessa De Leenheer van VormingPlus Oostende-Westhoek. "Voor sommige gemeenschappen is het de eerste keer dat ze met andere gemeenschappen en met holebi samenwerken. Maar het thema vrede en respect was voor iedereen te belangrijk. Daarom heeft elke organisatie zijn eigen gevoeligheden overstegen", zegt Vanessa De Leenheer.





De Vredeswandeling start zondag 25 maart om 14.30 uur op het Petrus- en Paulusplein en eindigt op het Wapenplein. Het is niet nodig om vooraf in te schrijven.





(LBB)