Vraag hulp aan je buren via Hoplr 06 juni 2018

02u39 4 Oostende Is je kat verdwenen of ben je op zoek naar een ladder? Ook Oostendenaars kunnen voortaan via het buurtnetwerk Hoplr op zoek naar een oplossing bij hun buren.

Hoplr is een privaat digitaal sociaal netwerk voor de buurt. Via dit systeem staan inwoners eenvoudig in contact met de mensen in hun wijk. In het Westerkwartier, tussen de Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg en in de buurt van Oud-Centrum, werd Hoplr al in maart via het Sociaal Huis uitgerold. De komende twee maanden wordt het systeem ook in de andere buurten gelanceerd. Iedereen kan zich op dit digitale netwerk aansluiten, telkens gekoppeld aan één wijk of buurt. Zo wordt de volledige buurt in een handige contactlijst opgenomen en kunnen inwoners elkaar snel bereiken. "Dit systeem laat ons toe de buurtbewoners ook via de digitale weg in contact te brengen met elkaar. Inwoners kunnen er de eerste buurtcontacten leggen, uitwisseling van materiaal organiseren, ideeën of initiatieven lanceren. We maken als het ware een digitale buurt, een andere manier om contacten te leggen en eenzaamheid tegen te gaan", verduidelijkt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Omgekeerd kunnen we vanuit het stadsbestuur ook relevante informatie heel snel en gericht naar de buurt communiceren, we spreken dan bijvoorbeeld over bewonersbrieven. Vooraleer we dit luik uitrollen, willen we eerst voldoende inwoners de tijd geven om zich te registreren. Onze eerste stap is dus de bekendmaking van het project", zegt ook Oostends schepen van Digitalisering Kurt Claeys (Open Vld). (LBB)