Vorig bestuur wilde rijsimulator kopen, nieuw bestuur past Leen Belpaeme

05 februari 2019

08u52 0 Oostende Het nieuwe schepencollege heeft een beslissing teruggedraaid van het vorige stadsbestuur. Het gaat over een gunning voor het leveren van een rijsimulator rijbewijs B.

De rijsimulator zou beurtelings in de beide scholen voor deeltijds onderwijs komen te staan. “Maar uit gesprekken bleek dat de scholen zelf geen vragende partij zijn om een dergelijk toestel in huis te halen. De opleiding ‘rijbewijs op school’ is ook al een jaar geleden stopgezet, daarenboven is het technisch niet evident om zo’n toestel op regelmatige basis te verhuizen. Dus beslissen we nu om de gunning voor de aankoop van een nieuwe rijsimulator in te trekken”, vertelt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen).

Maar het nieuwe bestuur beseft ook dat een rijsimulator nuttig kan zijn om laatstejaars te leren rijden zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. “Het Economisch Huis beschikt al over zo’n toestel en had in het verleden al een project om werkzoekenden aan een rijbewijs te helpen. Het is dan ook meer dan logisch dat we in de toekomst samen gaan werken met het Economisch Huis”, geeft schepen Waldmann nog aan.

De schepen laat nog weten dat er 26.000 euro bespaard wordt door de maatregel.