Voorzitter tegen dief: "U hérpakken? Pakken, ja" 16 februari 2018

Een 48-jarige man uit Oostende vraagt een mildere straf in het Gentse hof van beroep na de diefstal van meerdere fietsen in april, mei en juni vorig jaar. De man, die een straf van 37 maanden kreeg in eerste aanleg in Brugge, vond de straf te hard. "Het is geen oplossing mij in de gevangenis te steken, ik ben nu goed bezig. Ik vraag nog een kans." Waarop de voorzitter zijn cynisme uitte: "In plaats van u te herpakken, doet u niks anders dan 'pakken'..." Op 30 mei werd de fietsendief door de Oostendse politie op heterdaad betrapt , de man werd gedagvaard via snelrecht, maar amper een week later werd hij opnieuw aangetroffen met een gestolen mountainbike. Eind augustus was hij alweer op pad met een gestolen fiets, in september ging hij aan de haal met een van de lokfietsen van de politie. Uitspraak op 14 maart. (DJG)