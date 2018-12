Voorwaardelijke celstraf voor man (44) die ex-vrouw en schooldirecteur bedreigde Mathias Mariën

06 december 2018

Een 44-jarige man uit Oostende is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden voor het belagen en bedreigen van zijn ex-partner en schoonmoeder. De man van Algerijnse afkomst had begin dit jaar ook de schooldirectrice van zijn kinderen met de dood bedreigd. ”De beklaagde stormde als een wildeman de leraarskamer van de gemeentelijke basisschool in Gistel binnen”, vertelde de procureur in de rechtbank. “Alleen was er op die dag net een pedagogische studiedag en waren zijn kinderen niet aanwezig. Hij maakte daarop amok en bedreigde de directrice met de dood. Ondanks het verbod bleef hij bovendien contact zoeken met zijn ex-partner en zijn kinderen. Zelfs na zijn aanhouding en vrijlating bleef de man zijn voorwaarden schenden. Hij blijft zich in een slachtofferrol wentelen”, zei de procureur. Volgens Annelien Welvaert, de advocaat van de beklaagde, beseft de man wel degelijk dat zijn houding verkeerd was. “Al blijft mijn cliënt ontkennen dat hij de schooldirecteur bedreigde. Hij maakte amok en verhief zijn stem, maar daar bleef het ook bij”, aldus meester Welvaert. Volgens de man zelf is het misgelopen op het moment dat hij zijn kinderen niet meer mocht zien na de breuk. Hij vroeg geen effectieve celstraf op te leggen om zo zijn toekomst op werkgebied niet te hypothekeren. Daar ging de rechter dus op in. Hoewel het Openbaar Ministerie een effectieve celstraf van twee jaar had gevorderd, krijgt de man enkel een celstraf met uitstel. Aan zijn ex-vrouw moet de beklaagde een schadevergoeding van 750 euro betalen. Zijn kinderen krijgen elk 500 euro. De schooldirecteur kreeg 1 euro schadevergoeding.