Voorwaardelijke boete voor olympisch kampioene 10 november 2018

02u22 1

Drievoudig olympisch kampioene en tweevoudig wereldkampioene Michèle George (44) uit Oostende moest zich gisteren voor de Kortrijkse politierechter verantwoorden omdat ze op 26 december vorig jaar in Kortrijk met haar wagen een verplichte rechtsafslag had genegeerd. Volgens het openbaar ministerie betaalde ze haar boete niet, waardoor ze werd gedagvaard. De ellenlange zitting werkte al tal van andere beklaagden op de heupen, maar Michèle George bleef rustig en geduldig haar beurt afwachten. De klok had na ruim drie uur zitting al het middaguur overschreden toen ze als een van de allerlaatsten aan de beurt was. "Geen enkel probleem dat ik zo lang moest wachten", klonk het. "Ik stel me heel klein en nederig op. Ik betaalde eigenlijk de boete wel, maar op een verkeerd rekeningnummer. Er is wellicht een fout in mijn administratie geslopen. Ik vertoef ook vaak in het buitenland, maar dat is geen excuus." De politierechter apprecieerde zoveel nederigheid en geduld wel en legde geen effectieve boete, maar een voorwaardelijke minimumboete van 80 euro op. Geduld werd dus beloond. (LSI)