Voorproefje van 'Engel', nieuwste film Koen Mortier 29 augustus 2018

In de Nieuwe Gaanderijen loopt nog tot en met 13 september de foto-expo 'Engel: Van Boek naar Film naar Boek'. De expo zoomt in op de film Engel van regisseur Koen Mortier. De film is gebaseerd op 'Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten' van Dimitri Verhulst. Bezoekers kunnen in openlucht en op groot formaat de beelden van 'Engel' bekijken. De foto's worden begeleid door teksten van Verhulst. De film vertelt het verhaal van Thierry, een jonge wielrenner, die Fae ontmoet, een beeldschone Senegalese gazelle. 'Engel' gaat op 7 september in première tijdens de opening van Filmfestival Oostende. Vanaf 19 september is de film te zien in de Belgische zalen. (LBB)