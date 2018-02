Voorpost verstoort activiteit VormingPlus 26 februari 2018

Een vormingsactiviteit van de erkende organisatie VormingPlus werd afgelopen vrijdagavond verstoord door acht actievoerders van Voorpost. Deze volksnationalistische groep is tegen wat zij 'de kunstmatige multiculturele samenleving' noemen. "Om mensen toe te laten zelf een genuanceerd beeld te vormen over diversiteit organiseerden we een gespreksavond. Deelnemers konden vragen stellen over de positie van de vrouw in de islam aan drie Oostendse moslima's. Dit kaderde in een breder project waarbij we moslims en niet-moslims op een positieve manier met elkaar in contact willen brengen", zeggen coördinator Kris Carlier en voorzitter Hugo Casier. "Leden van Voorpost drongen het vormingslokaal in de Sint-Niklaasstraat binnen, deelden flyers uit en bleven zwijgend in het kantoor staan. Ze filmden ook alle aanwezigen, wat bijzonder intimiderend overkwam. Wij tillen hier zwaar aan. Dit ging om een gesloten activiteit. We overwegen dan ook juridische stappen tegen de actievoerders." (TVA)