Voormalige verpleegster die zoontje vergiftigde moet alsnog 5 jaar naar de cel: vrouw hield ondanks verbod kat in huis en ging niet naar psychiater Siebe De Voogt

10 januari 2019

12u38 2 Oostende Een voormalige verpleegster uit Oostende moet 5 jaar nadat ze haar zoontje en hun hond vergiftigde, alsnog 5 jaar naar de gevangenis. Sophie S. (40) schond haar voorwaarden door niet naar de psychiater te gaan, een kat te houden en een diefstal te plegen.

“Alles wat ik in het dossier lees, wijst op een schrijnend en beangstigend gebrek aan schuld- en ziekteinzicht. Beklaagde kreeg voldoende kansen en haar gedrag gaat allerminst de goede weg op.” De Brugse strafrechter was donderdagmorgen onverbiddelijk voor de Oostendse Sophie S. (40). De voormalige verpleegster kreeg op 6 oktober 2015 een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar voor de vergiftiging van haar anderhalf jaar oude zoontje. Op 3 januari had S. het kind een dodelijke dosis insuline toegediend. Het kind overleefde de vergiftiging wonderwel. Volgens de psychiaters leed de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy. In haar ziekelijke schreeuw om aandacht maakte S. ook haar hondje ziek.

Voorwaarden geschonden

In het vonnis legde de rechtbank haar een contactverbod op met haar kinderen, een verbod om vijf jaar lang huisdieren te houden en de nodige psychiatrische begeleiding. Na een negatief verslag van de justitieassistente begin vorig jaar besliste het parket de zaak opnieuw voor de rechter te brengen. S. bleek al drie jaar lang naar een psycholoog te gaan en dus niet naar de voorgeschreven psychiater. Ze schond daarmee haar voorwaarden. Bovendien stelde de politie op 23 mei vorig jaar vast dat er in de woning van Sophie S. een kattenbak, katteneten en krabpaal stonden. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht een jeansbroek te hebben gestolen van een collega.

Leugens

Ze ontkende die diefstal en stelde dat de bewuste kat een wild dier was dat enkel af en toe in haar tuin kwam. “Die verklaring komt leugenachtig over, aangezien er binnen kattenvoer en een krabpaal stond”, stelde de rechter. “Het bevestigt enkel dat de beklaagde nog steeds een buitengewone neiging tot liegen en manipuleren heeft. Ze ontkende ook de diefstal, terwijl de broek wel bij haar thuis werd aangetroffen.” De rechtbank besliste donderdagmorgen om de voorwaarden van Sophie S. in te trekken. Haar celstraf van 5 jaar wordt op die manier effectief. De vrouw zal nog niet effectief naar de gevangenis moeten, want haar advocaat kondigde al aan in beroep te zullen gaan tegen het vonnis.