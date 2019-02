Voorlopig geen wijkraden in Oostende, bestuur denkt na over nieuw concept Leen Belpaeme

27 februari 2019

19u19 0 Oostende Er komen nog niet meteen opnieuw wijkraden in Oostende. De laatste wijkraadronde dateert al van februari vorig jaar. Het nieuwe bestuur wil de formule hervormen. Dat liet schepen Maxim Donck (N-VA) weten naar aanleiding van een vraag van Jeroen Soete tijdens de gemeenteraad maandag.

Normaal gezien zijn er drie wijkraadrondes per jaar in Oostende in februari, juni en oktober. Omdat er nog geen wijkraden gepland staan wilde Jeroen Soete (sp.a-stadsmakers) weten wat de bedoeling is van het nieuwe bestuur. “We zijn met de diensten aan het nadenken hoe we de wijkraden in een nieuw jasje kunnen steken. Dat initiatief staat nu te veel op zichzelf. We zijn bezig met de opstart van stadsmarinier en daarnaast heb je al de ontmoetingscentra en wijkfeesten. Het is mijn taak om dat alles tot een geheel te smeden, maar die puzzel moet nog gelegd worden. Er zullen dit jaar zeker nog wijkraden plaatsvinden, er is weliswaar nog geen timing opgesteld om een participatieve werking op te starten. We willen ook niet zomaar iets organiseren om iets te organiseren”, zei Donck nog. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vulde nog aan dat het niet beperkt zal blijven tot wijkraden. “We zullen deze maand al samenkomen met de inwoners van de Vogelwijk over het thema veiligheid door de inbrakengolf die daar nu is. We moeten daar niet mee wachten, maar kunnen nu al inspelen op deze problematiek. De bedoeling is om op termijn meer

Oostendenaars te bereiken.”