Voorbijganger bevrijdt hond uit wagen 06 juli 2018

In de Kaïrostraat in Oostende heeft een voorbijganger gisteren rond 11.30 uur een hond uit een snikhete wagen moeten bevrijden. Hoe lang de hond al in de wagen zat, was niet duidelijk. De passant kon de hond makkelijk bevrijden omdat de auto niet op slot was. Hij belde eveneens de politie. Toen die aankwam, kwam de auto-eigenaar toevallig ook opdagen. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits werd de man formeel op zijn verantwoordelijkheden gewezen. De hond stelt het goed. (BBO)