Voorbereidende werken gestart voor aanleg fietspad in Zandvoordestraat Timmy Van Assche

22 februari 2019

18u38 0 Oostende Binnenkort wordt gestart met de aanleg van het fietspad in de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat.

Vooraleer de effectieve werken voor de aanleg van het fietspad starten, moet een aantal voorbereidende werken worden uitgevoerd. Daarom zal een aantal bomen gerooid worden ter hoogte van firma Aanhangwagenstock in de Zandvoordestraat 505 en rijschool De Kust ter hoogte van huisnummer 455. Soortgelijke werken vinden plaats bij de aansluiting van fietsroute Groene 62 met de Zandvoordestraat, tussen firma’s Mainfreight en Euro-Car Carrosserie.

Geen hinder verwacht

“Deze werken zijn plaatselijk en zullen het verkeer in de Zandvoordestraat normaal gezien niet hinderen”, melden de stadsdiensten. “Er wordt niet gewerkt aan de rijweg. Doorgaand verkeer en de toegang tot woningen en handelszaken blijven steeds gegarandeerd. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.” De concrete timing voor de aanleg van het fietspad in de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat is nog niet gekend. Zodra er een gedetailleerde planning is, worden bedrijven en bewoners op de hoogte gebracht via een nieuwe bewonersbrief.