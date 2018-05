Vooral veel bekijks voor...huwelijksbootje LOKALE BEVOLKING TRAPPELT VAN ONGEDULD VOOR 19DE EDITIE OOSTENDE VOOR ANKER LEEN BELPAEME

12 mei 2018

02u45 0 Oostende De aangemeerde schepen kregen de voorbije week, nog voor de start van Oostende voor Anker, al heel wat bekijks. De lokale bevolking popelt, zoveel is duidelijk. Bij hen roept het maritieme festival nostalgie op. Maar er hing gisteren ook romantiek in de lucht. Een koppeltje stapte er in het huwelijksbootje...op stoomschip de Hydrograaf.

Oostende voor Anker heeft altijd goed gescoord bij de lokale bevolking. Zo zegt organisator Hubert Rubbens. De eerste dagen van de maritieme samenkomst kan dat enkel bevestigen. Opvallend veel mensen uit de regio trotseren de massa om de 140 schepen te aanschouwen. "Er komen al heel wat Oostendenaars langs op maandag en dinsdag, nog voor het evenement start. Ze passeren dan eens met de fiets om de eerste schepen te zien binnenvaren. De stad is verbonden met de zee, de reden van het ontstaan van Oostende", vertelt Rubbens.





Geschiedenis

Die maritieme geschiedenis komt ook aan bod in het verhaal dat de Oostendse Doris Klausing drie keer per dag vertelt op het stoomschip de Hydrograaf. "Ik baseer me altijd op het thema van Oostende voor Anker en dat is dit jaar de HMS Vindictive. Ik ga onder meer praten over het belang van de raid van de HMS Vindictive in 1918 voor de rest van de oorlog in Oostende. Maar dat is niet het enige waarover ik het wil hebben, daarom heb ik een verhaal gemaakt over een Oostendse die wil trouwen en kleren maakt met stof van een zeppelin. Dat spreekt tot de verbeelding", licht Doris toe. Volgens Klausing is het ook de maritieme geschiedenis die de Oostendenaars aantrekt. "Het is nostalgie naar de tijd toen de haven er altijd zo bijlag. Voor mij is het dat toch. Je kan de boten van vroeger zien en de haven terwijl het even weer op volle toeren draait. Daarnaast doet het team van Oostende voor Anker er ook veel aan."





Dit jaar zijn er ook wachtrijen om het vlaggenschip de Shtandart te bezoeken. Het is een perfecte replica van het voormalige fregat van de Russische tsaar Peter De Grote. "De Shandart lijkt op een piratenboot. De kinderen vinden het schitterend en het spreekt echt wel tot de verbeelding", zegt organisator Hubert Rubbens. Gisteren konden toeschouwers ook kijken naar het huwelijk van Mike Vanparys en Sara Smissaert op de Hydrograaf. "Als iemand van de organisatie van Oostende voor Anker trouwt, doen ze dit op een boot. Die traditie houden we al 19 jaar in stand. Mike is de zoon van twee van onze medewerkers en dit is mijn cadeau voor het gelukkige paar. Het schip leent er zich ook ideaal toe." Het officiële huwelijk vond overigens 's morgens plaats in het stadhuis, maar schepen Martine Lesaffre deed het koppel een plezier door de plechtigheid in de namiddag nog eens over te doen in het unieke kader.