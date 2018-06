Voorakkoord tussen N-VA en Open Vld? HENDRIK WALLIJN HAALT MAILS BOVEN OP VOORSTELLING EIGEN LIJST TIMMY VAN ASSCHE

08 juni 2018

02u54 0 Oostende Is er in Oostende een voorakkoord tussen oppositiepartij N-VA en meerderheidspartij Open Vld? Hendrik Wallijn, ex-voorzitter van N-VA die met zijn eigen lijst OK opkomt, pakt uit met interne mails die dit moeten bewijzen. Björn Anseeuw (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) ontkennen.

In maart namen Hendrik Wallijn en Sofie Defever afscheid van N-VA. Wallijn was voorzitter van de Oostendse afdeling, zijn echtgenote zetelde in de OCMW-raad en was medewerker van Vlaams parlementslid en N-VA-lijsttrekker Björn Anseeuw. Nu vormen ze een volledige kieslijst: OK, of Oostende Koningin. "We hebben een ambitieus plan om van onze marginaliserende stad opnieuw de 'Koningin der badsteden' te maken", zegt Wallijn.





'Vastklikken'

Jean-Marie Dedecker, die in Middelkerke een gooi doet naar het burgemeesterschap met Lijst Dedecker, is hun mentor. "Jean-Marie gaat vol voor Middelkerke. We konden dus niet zomaar LDD of zijn naam overnemen, want wij gaan vol voor Oostende. Bovendien klinkt 'oké' goed." OK lanceert een tienpuntenplan, zoals de halvering van de opcentiemen, toegankelijker parkeerbeleid, meer respect voor erfgoed en "het OCMW-beleid stoppen dat als een miseriemagneet marginalen aantrekt". Wallijn verrast wanneer hij N-VA-mails en documenten aanhaalt die moeten aantonen dat zijn ex-partij en Open Vld een voorakkoord hebben. "Ik was het afgelopen anderhalf jaar aanwezig bij de gesprekken tussen Björn Anseeuw en Bart Tommelein", stelt hij. In de mails en teksten, waar ook Europarlementslid en N-VA-ondervoorzitter Sander Loones aan meeschrijft en die begonnen in 2016, staan opvallende passages. 'N-VA en Open Vld komen apart op, maar klikken zich voor eender welke coalitievorming aan elkaar vast', pent Loones. Als de twee partijen samen niet genoeg zetels zouden halen, zou CD&V of Groen gevraagd worden voor een coalitie. Van de Stadslijst is geen sprake.





Kruiwagen

Behalve mails haalt Wallijn er een keurig opgestelde, maar niet-ondertekende overeenkomst bij. "Een ondertekend akkoord ligt bij een notaris in de kluis, niemand zou ze onder ogen zien tot na de verkiezingen", stelt Wallijn. In de tekst staat: 'Tommelein neemt bij de start van de bestuursperiode ofwel het burgemeesterschap of het titelvoerend burgemeesterschap op. In het laatste geval wordt het waarnemend burgemeesterschap tijdelijk opgenomen door Martine Lesaffre (Open Vld, nu schepen, red.)'. Voorts staan er scenario's beschreven waarbij Anseeuw burgemeester zou worden, als Tommelein geen enkel mandaat zou willen opnemen. Het ambt van eerste schepen zou toekomen aan de partij die de burgemeester niét levert.





"Tommelein wordt sowieso burgemeester, ook als de kiezer straks op N-VA stemt. N-VA is de kruiwagen van Open Vld in ruil voor bestuursdeelname. In de gesprekken waar ik bij was, ging het niet over inhoud, enkel over postjes. Het moet de kiezer zijn die beslist wie aan zet is, niet de politiek op voorhand. OK is het alternatief", besluit Wallijn.