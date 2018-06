Voor rechter na 41 diefstallen op kusttram 05 juni 2018

Drie Roemenen riskeren in de Brugse rechtbank veertig maanden cel voor liefst 41 gauwdiefstallen op de kusttram. Van augustus tot november vorig jaar sloeg de bende in wisselende samenstelling toe in de buurt van Oostende, maar ook in Nieuwpoort, Blankenberge, Westende en Middelkerke. Meestal viseerden ze bejaarde vrouwen. Op 26 oktober herkende een alerte medewerker van De Lijn het drietal van eerdere feiten. De politie snelde ter plaatse en kon hen op heterdaad betrappen. Sindsdien zitten de drie Roemenen in de cel. Hun advocaten vroegen de rechtbank om mildheid. De rechter velt een vonnis op 25 juni. (SDVO)