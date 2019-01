Voor dit hondje begon 2019 met een trauma: gedumpt, onderkoeld en in shock Bart Boterman

02 januari 2019

14u55 0 Oostende E en vrijwilliger van het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust in Oostende heeft woensdagmorgen een gedumpte bostonterriër gevonden in de hondenloopweide, op 20 meter van het asiel. “Het hondje was ondervoed, onderkoeld en in shock. De voormalige eigenaar zou zich moeten schamen”, zegt Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel.

De bostonterriër van ongeveer twee jaar oud had wel een jasje aan en er stond ook een schaaltje met hondenbrokken in de loopweide. “Maar bij deze koude temperaturen had het hondje zowel kunnen sterven. Het is onbegrijpelijk dat de eigenaar zijn hond niet kwam afgeven in het asiel, twintig meter verderop. Het gebeurt nochtans wekelijks dat mensen hun viervoeter naar ons brengen omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen uit financiële of familiale redenen. Dat is jammer, maar mensen hoeven zich daar niet voor te schamen. Je hond dumpen in de hoop dat die gevonden wordt, daarvoor zouden eigenaars zich wel moeten schamen”, zegt voorzitter Fabrice Goffin. Het dier was niet gechipt en droeg evenmin een halsband.

De bostonterriër, die de naam Olivier kreeg, sterkt nu aan bij de radiatoren van het dierenasiel. Later komt Oliver wellicht vrij voor adoptie. Het asiel deed inmiddels ook aangifte bij de politie van Oostende, die een oproep verspreidde op de sociale media. “Heb jij meer informatie omtrent de eigenaar, gelieve contact op te nemen met onze diensten via het e-mailadres pz.oostende.milieuhandhaving@police.belgium.eu”, klinkt de mededeling van de Oostendse politie.

22 staffords

Volgens Fabrice Goffin zijn er voorlopig nog geen kerstcadeau-honden binnengebracht in het asiel. “Die verwachten we pas vanaf maart, wanneer de puppy’s groter beginnen worden. Dat betekent echter niet dat ons asiel niet vol, namelijk met 38 honden waarvan 22 staffords”, aldus Goffin.