Volgende opdracht: mooiere winkelstraten KWALITEITSCOMMISSIE BUIGT ZICH OVER UITSTRALING BADSTAD LEEN BELPAEME

24 februari 2018

02u40 0 Oostende Achter de schermen werkt een kwaliteitscommissie intussen vijf jaar aan de uitstraling en het imago van Oostende. Winter in Oostende en ook het uitzicht van de beachbars vallen in de smaak, maar er is nog een weg af te leggen. "De winkelstraten zijn nu een kakofonie aan kleuren en licht. Dat moet beter."

De kwaliteitscommissie werd vijf jaar geleden in het leven geroepen in het kader van het Spilliaertplan. De bedoeling van het plan was om Oostende als 'product' omhoog te krikken. Vijf jaar later is er al het één en ander veranderd, maar het is vooral een proces van lange adem, zo merken ook voorzitter Maarten Van Acker en directeur vzw Toerisme Oostende Peter Craeymeersch. De commissie bestaat uit drie externen en directeurs van de stad. Van Acker: "Ik ben erbij als professor Stedenbouw aan de Universiteit Antwerpen, Sven Grooten van B-architecten en Bram Vandekerckhove als productontwikkelaar van Karakters. Iedereen draagt bij vanuit zijn expertise en kijkt hoe Oostende zich kan profileren. Vanuit de stad zijn de directeurs van AGSO, Openbaar Domein, Economisch Huis en Communicatie betrokken. Koen Lenoir, voorzitter van Centrummanagement, maakt er deel van uit als vertegenwoordiger van de lokale handelaars", licht de voorzitter toe.





De kwaliteitscommissie buigt zich over alles wat een impact heeft op het beeld van de stad. Dat gaat van evenementen tot straatnaamborden of bewegwijzering. Onlangs nog werd Winter In Oostende lovend onthaald en dat komt voor een groot stuk door de samenwerking. "Alle onderdelen werden samengebracht in één project. De ene organiseert de ijspiste, een andere dienst bestelt de sfeerlichtjes en zorgt ervoor ze passen bij de schaatspiste. Op die manier wordt de stad ondergedompeld in de kerstsfeer en is het geen collage van ideeën." Ook de beachbars kregen hun vorm op aangeven van de commissie. "Er zijn tal van voorbeelden aan de kust van wat we niét willen. Er werden daarom duidelijke regels opgesteld van hoe die bars er moesten uitzien."





Op korte termijn werden al enkele zaken aangepakt, waaronder ook het vernieuwen van het logo van Oostende. Maar op lange termijn is er nog werk.





Station

"Eind vorig jaar werd het beeldkwaliteitplan afgerond. Deze externe studie zal vanaf volgende legislatuur kunnen uitgerold worden. Er wordt onder meer gekeken hoe de ruimte rond het station kan verbeterd worden. Dat gaat van de ontwikkeling van de site hotelschool, zodat de bezoekers niet op een blinde muur stoten, tot de weg om tot aan de Kapellestraat te komen of de bewegwijzering naar het strand", zegt Maarten Van Acker. "Het is een voortdurende zoektocht hoe we van Oostende een unieke stad kunnen maken", vult Craeymeersch aan.





De kwaliteitscommissie werkt ook aan het uitzicht van de winkelstraten. "We willen streven naar een lichtreclame die uniformiteit uitstraalt, maar tegelijkertijd nog altijd de eigenheid van de winkel benadrukt. Een winkelstraat is nu soms een kakofonie aan kleuren en licht. Een fotograaf zei ooit dat hij geen mooi beeld van de winkelstraat kon nemen, wat toch een signaal is. We moeten de kwaliteit in het algemeen er omhoog krikken om op te boksen tegen de concurrentie van de onlinewinkels. Dat beseffen de handelaars ook. Wij proberen daarom de winkelstraten vooruit te helpen. Dat is weliswaar een proces van jaren", besluiten Van Acker en Craeymeersch.