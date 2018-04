Volgende bestuursploeg moet beslissen over opvolger voor Het Vlot 18 april 2018

02u43 1 Oostende De tentoonstelling Het Vlot is ten einde en dus worden deze week ook de kunstwerken afgebroken. De stad heeft geen enkel kunstwerk aangekocht.

De tentoonstelling lokte slechts 50.000 bezoekers, de helft minder dan de voorganger in 2014 De Zee. Burgemeester Johan Vande Lanotte erkent dat het resultaat wat tegenvalt. "We merken dat de bezoekers die gekomen zijn het wel goed vonden, maar het was inderdaad niet zo'n groot succes als de tentoonstelling van Hoet." Curator van de voorbije editie was Jan Fabre. De dramaturgie van de tentoonstelling in Mu.ZEE vertrok dit keer vanuit het grondig onderzoek naar het Vlot van Medusa van Théodore Géricault en het utopische vlot van Jan Fabre 'Kunst is (niet) eenzaam'."De tentoonstelling werd georganiseerd op verschillende plaatsen, misschien was dat een van de problemen. Als we driejaarlijks het concept willen aanhouden moeten we serieus over nadenken hoe we het zullen invullen", zegt Vande Lanotte. Er werd 300.000 euro voorzien voor Het Vlot. "We zijn niet uit de kosten geraakt. Tegen het einde van het jaar zal de rekening gemaakt worden. Het tekort zal dan moeten opgelost worden, maar het is niet afgrijselijk groot. Vorige keer was er een overschot, dat is toen aan de stad gegeven in de vorm van een kunstwerk. De stad heeft toen Altar gekocht dat op het strand stond ter hoogte van het Thermae Palace Hotel. We hebben geen spektakel gemaakt toen we over hadden in 2015, we zullen dat ook niet doen nu er een tekort is", aldus de burgemeester. Of er nog een vervolg komt, is aan de volgende bestuursploeg om te beslissen.(LBB)