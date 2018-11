Volgend jaar nieuwe Oostende Award: 'Stadsfiguur' 30 november 2018

In het Kursaal worden op 11 maart 2019 opnieuw de Oostende Awards uitgereikt. Tijdens de eerste editie vorig jaar waren 517 mensen op de afspraak en waren er in totaal 783 nominaties in acht categorieën. Dit jaar is er een extra categorie. "De Awards bundelen de verschillende prijzen die in het verleden tijdens afzonderlijke gelegenheden werden uitgereikt. We willen hiermee een duidelijk signaal van samenwerking geven", vertelt Veronique Misseghers, voorzitter van de vzw Oostende Awards. "Nieuw dit jaar is dat ook de verkiezing van Stadsfiguur wordt opgenomen. Dat is een initiatief van Stadsradio Oostende1 en Deze Week." Vanaf nu kan er weer volop genomineerd worden. Iedereen kan zichzelf of anderen nomineren voor de verschillende categorieën. De jury bestaat telkens uit professionelen. "Voor de awards rond nieuwbouw verzamelen we bijvoorbeeld een jury van architecten van buiten Oostende. Op die manier kunnen we de onafhankelijkheid garanderen. Het comité van de Oostende Awards zorgt voor de begeleiding", vertelt de voorzitster. Nomineren kan via www.oostende-awards.be. (LBB)