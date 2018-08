Volg nominaties Ensors via livestreaming 18 augustus 2018

Het Gala van de Ensors, dat traditioneel het Filmfestival Oostende afsluit, wordt dit jaar gepresenteerd door actrice en presentatrice Francesca Vanthielen. Komende woensdag maakt Francesca omstreeks 8 uur 's ochtends de nominaties voor de Ensors bekend. Dat gebeurt via livestreaming.





De Ensors zijn de voorbije acht jaar uitgegroeid tot hét uithangbord voor talent van eigen bodem. Sinds die periode evolueerde de uitreiking van de prijzen van een kleinschalig feest naar een filmhappening waar de volledige Vlaamse en Belgische filmsector naar uitkijkt. Via de onlangs opgerichte Ensoracademie, die de volledige steun en medewerking geniet van alle beroepsorganisaties en gildes, zijn de Ensors nu ook echt hét feest van de Vlaamse filmindustrie. Alle bij deze academie geregistreerde professionals kunnen een stem uitbrengen in het nominatieproces. In totaal zijn er dit jaar 21 categorieën waarvoor de professionals kunnen stemmen. Nieuw dit jaar is dat er niet alleen Ensors worden uitgereikt voor films, maar ook voor originele Vlaamse televisieseries. Er wordt eveneens een Prijs van de Internationale Doorbraak uitgereikt. De negende editie van het Gala van de Ensors vindt plaats op zaterdag 15 september in het Kursaal van Oostende. (LBB)