Voka pleit voor een waterstoffabriek in Oostende Leen Belpaeme

28 januari 2019

16u09 0 Oostende Bij de start van het nieuwe jaar zoomt Voka, Kamer van Koophandel altijd even op de economische situatie in de regio. In Oostende valt ondermeer de lage werkzaamheidsgraad op met 64, 3 procent, terwijl de doelstelling van de Vlaamse overheid 76 procent is tegen 2020.

Oostende heeft een grote groep niet-actieven, dat kunnen ondermeer langdurig zieken zijn, maar ook jong gepensioneerden of vluchtelingen. “Op een bevolking van 87.000 mensen tussen 20 en 64 jaar, zijn 60.000 mensen aan het werk, 5600 mensen zijn werkzoekenden en 22.000 mensen zijn niet aan de slag”, licht Veerle De Mey toe. Voka pleit er dan ook voor dat het stadsbestuur zich blijft inspannen om deze groep aan het werk te helpen. Voka start in februari zelf met het project WELT, of werk ervaring en leertrajecten. Via dit project zal Voka bedrijven in Oostende ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent-en opleidingsbeleid.

Regioverantwoordelijke Dieter Coussée stelde ook enkele ideeën vanuit Voka voor op vlak van offshore windenergie. “We pleiten ervoor dat alle mogelijkheden rond waterstof en de bouw van een waterstoffabriek onderzocht worden. Dit kan een ideale manier zijn om grote hoeveelheden energie op te slaan die worden opgewekt door de windmolenparken op zee”, licht Coussée toe. Voka kijkt naar de toekomst en ziet ook uitdagingen rond een nieuwe zeesluis. “De oude Demeysluis is tot op de draad versleten. We hebben een vlotte en directe toegang nodig tussen de voor-en achterhaven. Er is ook een potentieel op het kanaal Oostende-Nieuwpoort. Misschien kunnen hier slimme vaartuigen en duwbakken ingezet worden om de westhoek te verbinden met Oostende en Brugge.” Andere voorstellen voor de mobiliteit zijn niet nieuw, maar wel noodzakelijk volgens Voka. “Een nieuwe verbindingsweg tussen de A10 en de Kromme Elleboog zou de drukte op de Torhoutsesteenweg wegnemen. We denken ook aan een verbinding naar de luchthaven met de kusttram. We willen de luchthaven meer ondersteunen en we richten daarom een economische raad voor de luchthaven op samen met alle stakeholders en economische krachten uit de regio. Veel bedrijven in het hinterland staan er nog niet bij stil dat ze kunnen gebruik maken van de luchthaven”, stelt Voka nog.