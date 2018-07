Vogelwijk vernieuwt, want bewoners verouderen 71 ANDERE SOCIALE WONINGEN OOK VOOR WIE MINDER MOBIEL IS LEEN BELPAEME

10 juli 2018

02u46 0 Oostende In de Vogelwijk in Stene worden 49 van de 195 sociale woningen afgebroken en komen er 71 woningen in de plaats. "We voorzien ook kleinere appartementen die geschikt zijn voor wie minder mobiel is", zegt directeur Vanessa Vens van de sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard, die 12,5 miljoen euro investeert.

Bij de voorstelling van de plannen voor de Vogelwijk maakte de sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard van de gelegenheid gebruik om de bewoners in de bloemetjes te zetten. Denise Deley betrok als allereerste een woonst, zo'n zestig jaar geleden. "Ik was zwanger en had twee kleine kindjes. Onze woning was onbewoonbaar verklaard en we mochten daardoor al eerder in onze woning intrekken. Wij kwamen hier in juli wonen terwijl het nog grotendeels een werf was. De andere bewoners volgden in augustus", zegt Denise. "Ik heb hier altijd graag gewoond."





Meer alleenstaanden

De sociale woning was enorm belangrijk voor het gezin om uit de armoede te blijven. "Voor ons wat dit het paradijs. Doordat we op een sociale woning konden rekenen moest mijn mama zich hierover alvast geen zorgen maken", zegt Nicole Vanhooren.





"Het belang van sociale Huisvesting blijft groot", beaamt Vanessa Vens, directeur van de Oostendse Haard. Er is weliswaar een veranderende nood. "Vroeger werd er vooral gebouwd voor gezinnen met drie en vier slaapkamers maar nu hebben we steeds meer alleenstaanden en ouderen die in een te groot huis wonen. We passen ons patrimonium daarom aan en zullen onder meer 15 woningen afbreken in de Meesstraat, Spechtstraat en Sperwestraat. Hier komen in de plaats 10 woningen en 14 appartementen. In de tweede fase worden de resterende woningen langs de Havikstraat en de Arendstraat afgebroken. Er komt een ondergrondse parkeergarage met 63 staanplaatsen en 36 boxen en 39 appartementen", aldus voorzitter Jan Vanroose. De ondergrondse parkeergarage maakt het mogelijk om het terrein autovrij te houden en op plaats waar nu garageboxen staan een nieuwe invulling te geven. Hier komen 8 appartementen en een wadizone, waarin het regenwater wordt opgevangen.





Bouw vanaf 2021

Met de nieuwe plannen wil de Oostendse Haard ervoor zorgen dat iedereen in de wijk kan blijven wonen.





"Veel mensen wonen nog in het huis waar ze hun kinderen hebben grootgebracht, maar ondertussen is het huis te groot geworden. Het is ook niet aangepast aan de noden van minder mobiele mensen. We voorzien daarom appartementen met twee slaapkamers op het gelijkvloers en appartementen met één slaapkamer op de verdieping. Er komt ook een nieuw buurthuis met zicht op het voetbalplein. Momenteel werd één van de huisjes ingericht als buurthuis, maar het is eigenlijk te klein om veel mensen te ontvangen. We investeren in 12.500.000 euro in 'Het Nieuwe Nest'. We zouden begin 2021 beginnen met de bouw, zodat de eerste bewoners in 2023 in de eerste fase kunnen intrekken", zegt directeur Vanessa Vens nog.