Vogelopvangcentrum start met nieuwe webwinkel 28 november 2018

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende, kortweg VOC, is gestart met een webshop. Je vindt er een ruim aanbod aan vogelvoerders en voedersystemen, verrekijkers, plucheknuffeldieren, nestkasten en zelfs servies. Met de opbrengst investeert het centrum in de verzorging van de dieren. Je vindt de shop via de link storesquare.be/winkel/opvangcentrum-vogels-en-wilde-dieren-oostende. (TVA)