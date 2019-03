Vogelopvangcentrum ontfermt zich over uitgeputte zeevogels die tot in Wallonië verloren waren gevlogen Timmy Van Assche

17u11 1 Oostende Het Vogelopvangcentrum is druk in de weer met de verzorging van twee jan-van-genten, die helemaal uit koers zijn geraakt en zo’n 200 kilometer verderop in het binnenland strandden.

Dat een jan-van-gent in Wallonië belandt, is zeer uitzonderlijk. De dieren zijn namelijk echte zeevogels en broeden in de zomer op rotsige eilanden langs de kust van Canada, rond de Britse Eilanden en het Franse Bretagne, IJsland en Noorwegen. Ze overwinteren op zee en maken lange tochten langs de kusten van de Middellandse Zee. Stilaan begint het broedseizoen opnieuw en zetten duizenden vogels koers richting bijvoorbeeld Schotland. “Onlangs kregen we melding dat er jan-van-genten werden waargenomen in Wallonië. Daarna volgde een telefoontje van het natuurhulpcentrum in Virelles (bij Chimay, nabij de Franse grens in Henegouwen, red.) die de twee zeevogels heeft opgevangen. Zij hebben de dieren naar hier overgebracht, omdat wij in deze materie gespecialiseerd zijn”, vertellen Isabelle Allemeersch en Pascale De Cock van het Vogelopvangcentrum. “Hoe de dieren tot in het diepe Wallonië zijn belandt? Allicht zijn ze door de forse wind helemaal uit koers geraakt. Waarschijnlijk vlogen de dieren ‘s nachts en zijn ze, in combinatie met de weersomstandigheden, de zee compleet uit het oog verloren."

Dreft

“Een van de jan-van-genten is in goeie doen, de ander kampt met een nektrauma en krijgt ontstekingsremmers. Ook waren hun poten ietwat geïrriteerd door te lang op harde ondergrond te zitten. Hun vleugels waren ook vuil. Daardoor kunnen we ze niet zomaar vrijlaten, want hun veren zouden niet bestand zijn tegen zeewater.” En dat wassen blijkt een heel karwei te zijn. “We gebruiken klassieke Dreft om de veren te wassen", vervolgen Isabelle en Pascale. “Onderzoek heeft aangetoond dat dit vaatwasproduct het beste is om alle vuil uit veren te krijgen. We moeten ook een tandenborstel in de bek van de vogels steken. Een jan-van-gent heeft namelijk geen neusgaten. Moesten we de bek gedurende het wasssen dichthouden, zou het dier gewoonweg stikken. De bek heeft het effect van een notenkraker, dus zomaar je vinger ertussen steken is ook geen optie.” Na het wassen, worden de dieren heel even in een kooi gezet om te drogen voor een warmteblazer. De verzorgers zien deze week een kansje om de jan-van-genten al los te laten, maar er zijn voorwaarden. “Pas wanneer de zeevogels 48 uur een stabiele gezondheid vertonen, kunnen we ze vrijlaten. We controleren ook hun bloedwaarden. Ook het weer moet meezitten, zo moet er onder andere tegenwind zijn van zo'n drie beaufort opdat de vogels kunnen opstijgen.”

Weinig stormslachtoffers

De carnavalsstorm van afgelopen weekend bracht geen grote toevloed van gewonde diertjes met zich mee. Er werden wel twee vuurgoudhaantjes binnengebracht, die tot de kleinste vogelsoorten ter wereld behoren. “Door de storm zijn ze tegen ramen gevlogen”, vertellen de verzorgers. “Eentje had een gebroken vleugel en overleefde de klap niet, een tweede vogeltje is er wel goed aan toe.”