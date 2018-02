Vogelopvangcentrum en VIVA-SVV werken samen 19 februari 2018

De vrouwen- en gezinsvereniging VIVA-SVV en het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren zullen nauw samenwerken. "Vanuit VIVA-SVV willen we vrijwilligers naar het Opvangcentrum lokken. Niet alleen vrouwen, maar gezinnen hopen we warm te maken om zich regelmatig in te zetten voor vogels en andere dieren. Onze vereniging is steeds op zoek naar nieuwe activiteiten en kent een uitgebreid vrijwilligersnetwerk. In heel West-Vlaanderen tellen we 900 leden en 66 afdelingen", zegt Joyce David van VIVA-SVV. "Zij zullen onze groep vrijwilligers ondersteunen en versterken", vult centrumleider Claude Velter aan. "Terwijl onze vrijwilligerswerking historisch is gegroeid, hebben we geen in detail uitgewerkt vrijwilligersbeleid. VIVA-SVV wél. We kunnen elkaar dus zeker versterken." (TVA)