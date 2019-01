Voetbalveld KVO volledig sneeuwvrij, ticketshop ook voor aanvang van bekermatch open Timmy Van Assche

30 januari 2019

14u07 0 Oostende Voor wie er nog aan twijfelde: het veld van KVO is volledig sneeuwvrij voor de belangrijke bekermatch tegen AA Gent vanavond. En wie nog geen ticket heeft, kan ook voor aanvang van de match nog een kaartje kopen.

Na de hevige sneeuwbuien van vannacht en deze ochtend, lag het veld in de Versluys Arena volledig bedekt onder een wit tapijt. Op enkele doemdenkers na was er niemand die twijfelde aan de bespeelbaarheid van het veld. Toch moesten meer dan 35 medewerkers de handen uit de mouwen steken om alle sneeuw te ruimen met onder meer warmteblazers en schoppen. “Dankzij een fantastische samenwerking tussen de firma Krinkels en onder schitterend onderhoudsteam, ligt ons veld er uitstekend bij”, vertelt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

Vandaag nog ticketverkoop

De wedstrijd tegen Gent begint om 20.45 uur. KVO verdedigt een 2-2 gelijkspel uit de heenmatch om in de finale te geraken van de Belgische beker. Wie nog geen ticket heeft voor vanavond, kan nog tot 16 uur terecht in de fanshop in de Van Thyghemlaan. Om 19.15 uur openen de loketten opnieuw voor geregistreerde fans of (ex-)abonneehouders van KVO. Een ticket kost 10 of 20 euro.

Meer over KVO

sport

sportdiscipline

voetbal