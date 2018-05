Voetbalkenner? Ga strijd aan met collega's OOSTENDSE START-UP LANCEERT PRONOSTIEKENPLATFORM LEEN BELPAEME

03 mei 2018

02u52 0 Oostende Tifogroup, een Oostendse start-up met aan het roer Pieterjan Veys en Jan Vellemans, zorgt in aanloop naar het WK voetbal voor extra beleving met een online platform voor pronostieken: Tifogame.

Tifogroup is opgericht op 19 december 2017. De naam verwijst naar tifosi (sportfans) en tifo's. Oprichters Pieterjan Veys (29) uit Merelbeke en Jan Vellemans (40) uit Oostende werken bij de stad Oostende. Vermits ze beiden ook voetbalfreaks zijn kwamen ze op een idee om online voetbalspelletjes te bedenken. Doel van het bedrijf is om het voetbalgebeuren nog leuker te maken. Ze werken toepassingen uit die zorgen voor meer beleving voor supporters. Tifogame wordt als eerste product gelanceerd, in de aanloop naar het WK Voetbal. "Gebruikers kunnen er gemakkelijk en gratis verschillende pronostieken invullen", legt Pieterjan Veys uit. "We hebben een aantrekkelijk en eenvoudig platform gemaakt. Pronostieken invullen is gratis. Voor de supporter is het een leuke manier om vooruit te blikken op het WK." Ook voor bedrijven heeft het spel voordelen. Want zij kunnen met hun klanten deelnemen en zo aan klantenbinding doen. Verder kunnen ook hun werknemers er plezier aan beleven. "Ze kunnen een groep opstarten waarbij verschillende afdelingen het tegen elkaar opnemen", leggen de oprichters uit. "Het is daarnaast ook mogelijk om een gesloten groep op te starten met vrienden of collega's."





Respons

De pronostieken moeten voor de start van het wereldkampioenschap ingevuld worden. "We hebben nu al redelijk wat respons. We hopen tegen het WK 40.000 unieke pronostieken te hebben. Er zijn ook al enkele bedrijven ingestapt. In het begin was het niet gemakkelijk om bedrijven te overtuigen als start-up, maar ondertussen konden we al een netwerk uitbouwen en eenmaal ze onze uitleg hebben gehoord, zijn de meeste bedrijven heel enthousiast."





Pieterjan Veys en Jan Vellemans werken momenteel nog volop aan een andere toepassing. "Ons volgende product is Tifoman, een online voetbalspel, waarbij je kan investeren in virtuele zitjes, waarvan de waarde stijgt en daalt naargelang het succes van de voetbalploeg. Het spel is gebaseerd op het beurssysteem. We starten vanaf juli 2018 met een beperkte groep en willen het spel in juni 2019 lanceren. Met de game willen we bij supporters de liefde voor goed voetbal aanwakkeren. We zijn nu nog aan het bekijken hoe we er een echte community kunnen van maken en interactie creëren. Met dit spel komt de voetbalsupporter op de voorgrond. De voetbalclubs waarmee we gesproken hebben zijn alvast enthousiast en we waren ook geselecteerd voor KBC start-it." Deelnemen aan Tifogame kan via www.tifogame.be