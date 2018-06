Vluchtmisdrijf na doorploegen rotonde 't Paard 15 juni 2018

Een Roemeense vrachtwagenchauffeur doorploegde gisteren iets voor 9 uur het bloemenperk van de rotonde op het Leopold I-plein - in de volksmond 't Paard - tijdens een fout manoeuvre.





Daarbij reed de man ook over de schansblokken. Vervolgens zette de trucker zijn weg voort. De politie trof de bestuurder later aan op een parking langs de Torhoutsesteenweg, aan de Kromme Elleboog. Er werd een proces-verbaal voor een ongeval met vluchtmisdrijf opgesteld. (BBO)