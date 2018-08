Vluchtmisdrijf na aanrijding met fietser 24 augustus 2018

In de Duivenhokstraat in Oostende is woensdag rond 15.30 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een fietser werd aangereden door een voertuig en kwam hard op de grond terecht. Het slachtoffer raakte lichtgewond. "Getuigen hebben de nummerplaat van de bestuurder kunnen noteren. Het onderzoek loopt", zegt commissaris Carlo Smits van de lokale politie Oostende. "Bij controle bleek het slachtoffer een illegale vreemdeling te zijn. Het betreft een Gambiaan van 22 jaar. Er werd een pv opgesteld", aldus Smits nog. (BBO)