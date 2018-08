Vluchter rijdt wielklem stuk 02 augustus 2018

Op de Albert I Promenade in Oostende reed een onbekende bestuurder dinsdagnacht rond 2 uur een geparkeerde wagen aan en vluchtte daarna weg. De politie kwam ter plaatse en vond de wagen van de vluchtende chauffeur zelf geparkeerde langs Leopold II Straat. Omdat hijzelf spoorloos was werd een wielklem op zijn wagen gezet. De man slaagde er echter in de wielklem af te rijden en opnieuw te vluchten. (JHM)