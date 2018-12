Vluchtelingen betrapt in oplegger van Mainfreight Bart Boterman

05 december 2018

17u24 0 Oostende Een vrachtwagenchauffeur van de transportfirma Mainfreight uit Oostende heeft woensdagmiddag vijf vluchtelingen aangetroffen in de oplegger van zijn truck.

Rond 12.30 kwam de trucker aan op het bedrijventerrein van Mainfreight in de Zandvoordestraat in Oostende en bij het openen van de deuren kwamen drie mannen en twee vrouwen tevoorschijn. De politie werd opgebeld. Volgens woordvoerder Carlo Smits bleek na controle dat de transmigranten afkomstig waren uit Eritrea. Ze bleken niet over de nodige verblijfsdocumenten te beschikken.



De controle verliep zonder incidenten. De politie nam de vijf transmigranten mee en lichtte de Dienst Vreemdelingenzaken in. Die moet een beslissing nemen inzake uitwijzing.