Vluchtelingen betrapt in Delhaize

In de Delhaize langs de Leopold III-laan in Oostende werden woensdagnamiddag omstreeks 15.30 uur twee transmigranten betrapt die winkelwaar probeerden te stelen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. De dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht en zal beslissen over het lot van de illegalen. (SDVO)