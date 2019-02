Vlaamse vissers ongerust over een nakende no-deal brexit: “Wij zijn voor 50 procent afhankelijk van Britse wateren” Leen Belpaeme

19 februari 2019

17u52 0 Oostende De visserijsector had dinsdag een onderhoud met Vlaams minister-president Geert Bourgeois over de mogelijke gevolgen van de brexit. “De nakende brexit kan enorme gevolgen hebben voor onze visserijsector. We hebben de vaste wil deze impact maximaal te beperken”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

In het kader van de brexit was er een afspraak dat Europa en Groot-Brittannië tot eind 2020 de tijd hadden om een samenwerkingsovereenkomst uit te werken. Tot dan zou er niets veranderen voor de vissers. Doordat premier May haar plannen echter niet goedgekeurd krijgt, dreigt er eind maart een no-deal brexit, waarbij er geen regels zijn vastgelegd. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Vlaamse visserij. Onze vissersboten halen 54 procent van hun vangst binnen in Britse wateren. “Nu er nog altijd geen duidelijkheid is over de brexit en de deadline van eind maart dichterbij komt, begint ook de ongerustheid te groeien bij de Vlaamse vissers”, zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. “Op dat moment is het niet zeker wat er zal gebeuren rond de toegang tot de Britse wateren. In het ergste scenario worden alle bestaande overeenkomsten opgeblazen.”

Seminarie

De visserijsector kwam daarom samen met Bourgeois om te bespreken hoe de sector zich kan voorbereiden op zo’n scenario. “De Europese Commissie zal vooral een belangrijke rol spelen. We hebben nu besproken dat het streefdoel vooral moet zijn om een status quo te behouden”, zegt Brouckaert nog. “De Britten hebben wel gezegd dat er in 2019 niets zal veranderen, maar ook dat is onzeker”, zegt Piet Vanthemsche van de Vlaamse Visveiling. Volgens hem zijn er 2.500 jobs afhankelijk van de toegang tot de Britse visgronden. Het gaat om vissers, maar ook om banen bij de verwerkende bedrijven en bij de veiling. Bourgeois lichtte de vertegenwoordigers van de visserijsector op zijn beurt in over zijn onderhoud met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. “Na dat gesprek heb ik meer hoop dat er een deal uit de bus kan komen”, zegt Bourgeois. Hij komt alvast voor de brexit-deadline naar de kust met de seminarie ‘Klaar voor brexit’.