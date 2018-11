Vlaams minister Hilde Crevits op bezoek bij Fermette 17 november 2018

02u24 0 Oostende Verschillende politici gingen gisteren op bezoek bij een bedrijf in het kader van Dag van de Ondernemer.

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) bracht een bezoek aan het Oostendse familiebedrijf Vleeswaren Depuydt (Fermette). Een bedrijf met ruim 125 werknemers. De minister kreeg uitleg over de activiteiten van het bedrijf als groothandel, maar ook over de kansen die jongeren krijgen in de firma.





Het bedrijf werkt nauw samen met scholen en ontvangt geregeld stagiairs. Initiatief, ambitie en ondernemingszin is voor de nieuwe eindtermen één van de zestien sleutelcompetenties. Unizo organiseerde het bezoek om politici te laten kennis maken met de uitdagingen van de ondernemerswereld, maar als minister van Onderwijs kwam ook dit thema aan bod.





(LBB)