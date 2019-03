Vlaams Belang bezorgd over nieuwe brandweerkazerne sinds verlaning van A10 geschrapt is Bart Boterman

18 maart 2019

15u57 0 Oostende De Oostendse afdeling van de partij Vlaams Belang heeft zijn bezorgdheid geuit over het dossier rond de nieuwe brandweerkazerne in Oostende. Volgens de partij ziet het nieuwe stadsbestuur af van de locatie aan de autosnelweg A10 en zal dat veiligheidsrisico’s meebrengen voor de Oostendenaar. “Deze informatie klopt niet”, reageert burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

“Vorig jaar heeft de stad een stuk grond gekocht tussen de Koebrug en de A10 om er eventueel een nieuwe kazerne te bouwen. Deze piste wordt nu verlaten gezien de nieuwe bestuursploeg afziet van de verlaning van het laatste stuk van de autosnelweg. Daardoor komt de afrit van de geplande kazerne er ook niet”, stelt fractievoorzitter Christian Verougstraete.

Het gemeenteraadslid vreest naar eigen zeggen dat een verhuis naar een andere locatie de aanrijtijden flink zal opdrijven. “Uit geruchten blijkt dat de stad zijn oog heeft laten vallen op de gebouwen van Mainfreight in de Zandvoordestraat. De aanrijroute naar stad zou 8 minuten duren, wat een verdubbeling is met de huidige 4 minuten vanuit de kazerne in de Velodroomstraat. Dit zal de hulpverlening in het gedrang brengen. Wij zijn voorstander van een modernisering van de bestaande kazerne”, aldus Christian Verougstraete.

“Voorkeurslocatie nog steeds dezelfde”

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is de piste om een nieuwe kazerne te bouwen bij de Koebrug en de A10 helemaal niet van de baan. “De informatie van Vlaams Belang is onjuist. Dat de A10 een autosnelweg blijft, heeft geen impact op het dossier van de brandweerkazerne. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar die locatie. Over de bouw van een nieuwe kazerne beslist het stadsbestuur overigens niet alleen. De zoneraad van Hulpverleningszone 1, met inbegrip van de 17 burgemeesters, beslist hierover”, zegt Tommelein. Van de Mainfreight-piste, wat Verougstraete beweert, is volgens de burgemeester zelfs niets van aan.

“De huidige kazerne in de Velodroomstraat is gewoonweg te verouderd en de kans is bijzonder klein dat de brandweer daar op post zal blijven. We hebben alle belang bij een centraal gelegen kazerne want naast Oostende moet onze brandweer ook Bredene, Middelkerke, Gistel en de autosnelweg tot in Jabbeke bedienen. Voor iedereen, en uiteraard voor de Oostendenaar, moet de aanrijtijd zo klein mogelijk zijn”, besluit Tommelein. Als er een nieuwe kazerne komt, zal de intrek allicht ten vroegste voor over vijf jaar zijn.