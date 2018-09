VIStival keert terug naar Cardijnplein 06 september 2018

Vzw @C organiseert zaterdag en zondag de tweede editie van VIStival. Het Cardijnplein wordt omgetoverd tot een gezellig plein waar muziek en knapperige visbereidingen de bezoekers opwachten. Op zaterdag is er onder meer muzikale animatie met Glenn Degeselle, Tante Kieken, Mac Elias en de Showgirls van de Orde van de Wulloks, maar ook Jeugd Rode Kruis Oostende komt langs. Het is zaterdag ook het Wereld Eerstehulpdag en daarom zullen de kinderen en volwassenen kunnen leren hoe en wanneer je 112 belt. Horizon Educatief komt zaterdag ook langs om de kinderen kennis te laten maken met de geheimen van de zee. Zondag is er het allereerste mosselfestijn in tenten. Er is ook vol-au-vent. Voor het eten moet je inschrijven via de Facebookpagina Vistival Oostende. Zondag zijn er opnieuw optredens van onder meer Paul Bruna. Voor de kinderen is er zondag een pannatornooi. (LBB)