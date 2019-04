Vissersboot O.33 Marbi vat vuur tijdens renovatie: “Gelukkig geen structurele schade” Bart Boterman

10 april 2019

13u56 3 Oostende In het Visserijdok in Oostende is kort voor de middag brand uitgebroken op de O.33 Marbi. Het vissersschip wordt op dit moment gerenoveerd. Tijdens het snijbranden van metaal liep het fout. Een vettige olielaag vatte vuur en stak de houten vloer deels in brand. De brandweer had enige moeite met blussen. “Er is gelukkig geen structurele schade”, zegt reder Pascal Vanbillemont.

“Ons schip is zes weken lang in renovatie. De binnenkant wordt haast volledig vernieuwd. Tijdens het snijbranden in een ruimte hebben druppels gesmolten metaal een vettig laagje op de houten vloer in brand gestoken”, zegt reder Pascal Vanbillemont. De technici hadden brandblussers in de aanslag en spoten die meteen leeg. “Maar het branden stopte niet. De vlammen waren weliswaar verdwenen, maar de vuurgloed was in de vloer getrokken met heel veel rook tot gevolg”, aldus de reder.

Hij sloot alle compartimenten af om de brand geen extra zuurstof te geven en om te vermijden dat de rook zijn hele schip aantastte. De brandweer snelde ter plaatse. Volgens kapitein Michael Gonzales was het niet evident om de smeulende vloer te blussen omdat de vuurgloed al in het hout zat. De interventie duurde zo’n anderhalf uur. De schade bleef relatief beperkt.

“De vloer wordt sowieso weggebroken, dus dat vormt geen probleem. Ik denk wel dat er enkele elektriciteitskabels zijn aangetast door de hitte. Die zal ik eveneens laten vervangen. Ons schip heeft gelukkig geen structurele schade opgelopen en de timing van de renovatie komt allicht niet in het gedrang”, besluit de reder.